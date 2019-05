Prefeitura de Votuporanga estará atenta para ajustes, se necessários, para fazer cumprir os direitos sociais da população

publicado em 29/05/2019

Sobre essa MP, a Prefeitura de Votuporanga estará atenta para ajustes, se necessários, para fazer cumprir os direitos sociais da população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Numa tentativa de impulsionar a abertura de novos negócios e o crescimento empresarial do mercado brasileiro, foi editada no último dia 30 de abril a Medida Provisória nº 881, cujo principal objetivo é estabelecer garantias de livre mercado, reduzindo a atuação do Estado, com a desburocratização de algumas exigências.

Com a publicação da Medida Provisória, o Governo Federal pretende estimular o empreendedorismo. “Nós buscamos, num linguajar meu, é tirar o Estado do cangote [de quem quer produzir]”, disse o Presidente Jair Bolsonaro.

Outra inovação entre muitas, é que deixa de valer qualquer impedimento quanto a horários de funcionamento de qualquer estabelecimento, observando as leis trabalhistas, a perturbação do sossego e as questões ambientais.