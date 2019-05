O ato em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, foi organizado pelo movimento “Direita Votuporanga”

publicado em 28/05/2019

Em Votuporanga a manifestação ocorreu na Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Os organizadores da manifestação em apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) avaliaram positivamente o ato realizado em Votuporanga na tarde deste domingo na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”. O movimento apoia também a reforma da Previdência e o pacote anticrime, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

A reportagem do jornal A Cidade esteve na manifestação, que contou com carro de som e cidadãos com faixas e cartazes. O ato na cidade foi liderado pelo movimento “Direita Votuporanga”. Um dos líderes do grupo, Ronaldo Candeu contou ao A Cidade que a avaliação é positiva. “Foi uma manifestação muito boa, em que reunimos cerca de 300 pessoas em um domingo à tarde, todos muito bem-intencionados e demonstrando o seu amor pelo Brasil”, comentou.

Ronaldo destacou que os manifestantes estão lutando pelo Brasil, e não por uma pessoa ou um presidente, mas sim para que o país decole novamente. “Eu acho isso muito importante e todas essas pessoas aqui demonstram o nosso anseio”, falou.

Em relação às pautas, ele ressaltou que a reforma da Previdência é a principal questão neste momento, então, acrescentou Ronaldo, o projeto precisa ser aprovado, caso contrário o país entrará em colapso financeiro nunca visto antes. Outra reivindicação é a CPI da “Lava Toga”.