publicado em 06/05/2019

Da redação

Um morador de Votuporanga foi contemplado com o maior prêmio sorteado pelo Saúde CAP na manhã deste domingo (05). Marco Antônio Corrêa, morador da rua Antônio da Silva, no bairro Vila Lobos, faturou um prêmio no valor de R$ 200 mil no sorteio.

Nesta mesma categoria, uma moradora da cidade de Guaraci também faturou o prêmio e irá dividir o valor com o ganhador de Votuporanga. No Giro da Sorte, mais 20 pessoas da região foram contempladas com R$ 2 mil cada.

Outros ganhadores também foram privilegiados com os prêmios. No primeiro sorteio, um ganhador de Rio Preto faturou o prêmio de R$ 10 mil, no segundo sorteio, o contemplado foi da cidade de Mirassol e também levou o valor de R$ 10 mil para cada. Já no terceiro sorteio, outra ganhadora de Rio Preto também foi contemplada com o prêmio na mesma quantia.

O Saúde CAP é um Certificado de Contribuição emitido pelo Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII. Adquirindo o Saúde CAP você contribui ajudando a promover saúde através de atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional e, ainda, concorrendo a valiosos prêmios.