Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde, que disse estar realizado ações de prevenção e orientação a população

publicado em 15/05/2019

Moradores estão reclamando do aparecimento constate de escorpiões em suas residências (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Érika Chausson





O número de acidentes com escorpiões continua subindo consideravelmente em Votuporanga. Neste ano, já foram registrados mais de 200 casos de moradores picados pelo animal até o momento na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde ao jornal A Cidade, em 2019, até o momento, foram notificados 204 casos de acidente com escorpião no município. Além deste número, foram relatados 10 acidentes com abelhas, quatro com aranhas e uma com serpente.

Em relação aos acidentes, a pasta afirmou que quando o Setor de Controle de Endemias e Zoonoses, o Secez, recebe a notificação de que foi localizado escorpião em alguma residência ou estabelecimentos, a equipe vai até o local para realizar orientações aos moradores, quanto à adequação do domicílio e limpeza do ambiente. Em alguns casos, pode ser feita a busca ativa no período noturno.

Questionada sobre as ações para evitar os acidentes, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população com o manejo ambiental, retirar todo material que possa servir de abrigo para o animal, como entulhos, mato, lixo, tijolos, telhas, etc; dentro das casas deve-se ficar atento a saída de esgoto, ralos e caixa de gorduras, pois o escorpião tem preferência por locais escuros e se alimentam de insetos, como baratas; combater baratas e cupins; usar telas nas aberturas de ralos e pias; verificar cuidadosamente roupas e calçados antes de usá-los; manter camas e berços afastados da parede no mínimo 10 cm; protetor de portas

Alerta

Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, é necessário fazer contato telefônico também com o Secez por meio do 0800 770 9786. A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, já que, quando notificado, o órgão tem condições de atender a cada um desses casos, por meio de orientações e, se necessário, visitas.

O que fazer?

Na hipótese de picada, a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, se possível, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Zona Norte.

Reclamações

Maisi Mello mora próximo ao Ginásio Mario Covas e contou ao jornal A Cidade que todos os dias encontra escorpiões em sua residência. “Não dá nem pra saber quantos já encontrei, porque são muitos e de vários tamanhos. Domingo encontrei três, na segunda mais um, todos os dias encontro no muro”, afirmou.

A moradora de Votuporanga ainda relatou que, por sorte, não houve registros de picadas de escorpiões em sua família. “Há 15 dias, tinha um escorpião na blusa da minha filha de três anos”, disse.

Para Maisi, ações de dedetização deveriam ser realizadas regularmente pela Prefeitura de Votuporanga. “Eu moro de fundo para uma mata, suja cheia de galos, folhas e até lixo. A Prefeitura vem carpi e faz de qualquer jeito, deixa os matos jogados. E isso tudo acumula escorpião. Os que vem para minha casa são da mata”, finalizou.