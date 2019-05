Os ladrões levaram uma mala contendo doze frascos de perfumes de marca

publicado em 25/05/2019

A ação dos ladrões foi filmada pela câmera interna de segurança da loja (Foto: Thiago Henrique))

Da redação

No final da tarde desta sexta-feira (24), três indivíduos invadiram a loja Havan de Votuporanga, analisaram os produtos que estavam expostos nas prateleiras e furtaram uma quantia de cinco mil reais em perfumes de marca e uma mala de viagem.

De acordo com informações, a ação dos ladrões foi filmada pela câmera interna de segurança da loja. Os homens estavam vestindo camisa azul, o outro uma blusa preta e o terceiro uma camisa de duas cores.

Conforme as imagens, uns dos ladrões conversam com os vendedores, enquanto os outros dois pegam uma mala de viagem no valor de R$ 500 e dentro, colocam diversos perfumes de marca. No total os indivíduos colocaram doze frascos de perfumes dentro da mala furtada.

Depois da ação, um dos ladrões carrega a mala contendo os perfumes furtados, passa por um caixa e retira a corrente que separa um setor do outros e em seguida deixa o estabelecimento.

Os funcionários da loja perceberam a prática do crime logo após a ação dos bandidos. As filmagens estão sendo analisadas pela Polícia e o caso será investigado na DIG de Votuporanga.