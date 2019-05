‘Queen Experience in Concert’ será nesta quinta-feira (9/5), no Centro de Eventos “Valério Giamatei”; espetáculo já atraiu milhares de fãs por todo o País

publicado em 07/05/2019

‘Queen Experience in Concert’ promete emocionar o público em Votuporanga (Foto:Comunicativa)

Pela primeira vez na região, o ‘Queen Experience in Concert’ promete emocionar o público nesta quinta-feira (9/5), em Votuporanga. Além do repertório, o espetáculo traz o músico André Abreu, que impressiona por onde passa pela semelhança física e vocal com a lenda da música Freddie Mercury.

“Quando estou no palco, é como se deixasse de ser eu mesmo”, lembrou o músico André Abreu durante a turnê no nordeste brasileiro. O artista contou com a ajuda de profissionais como coaching de performance e preparador vocal para cantar músicas como “Don’t Stop Me Now” e “Who Wants To Live Forever”, consideradas entre as mais desafiadoras vocalmente.

Em uma única apresentação em Votuporanga, nesta quinta-feira (9/5), no CEVG - Centro de Eventos “Valério Giamatei”, a partir das 20 horas, os fãs do Queen viverão uma verdadeira imersão musical, aliando o rock à música erudita.

Com mais de 20 integrantes no palco, o espetáculo tem quase 2 horas de duração e é considerada a maior homenagem já feita ao Queen na América Latina.

Ingressos