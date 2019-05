Estão disponíveis 30 vagas para cursos gratuitos para o Polo de Votuporanga

publicado em 22/05/2019

A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 14 de julho, às 13h, em local a ser definido (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As inscrições para o Processo Seletivo do Vestibular para Licenciaturas da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, seguem até o dia 21 de junho. Os cursos são oferecidos de forma gratuita no prédio cedido pela Prefeitura de Votuporanga, no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na modalidade EAD (Ensino à Distância).

A conquista destes cursos se deu através da parceria firmada no ano de 2017 pela Prefeitura de Votuporanga com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), que se instalou em Votuporanga por meio de articulação coordenada pelo Prefeito João Dado, visando mais uma opção de formação profissional para a população de Votuporanga.

Inscrições podem ser feitas através do site vestibular.univesp.br, na Área do Candidato. O custo é de R$ 49,00. Os documentos necessários para a inscrição são CPF e Documento de identidade (RG).

O curso de Licenciatura terá entrada única e um núcleo básico para integralização, a partir desse núcleo haverá escolha entre as habilitações em Letras, Matemática ou Pedagogia. Estão disponíveis 30 vagas para o Polo de Votuporanga.

A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 14 de julho, às 13h, em local a ser definido. As aulas terão início em agosto e serão todas online. Os encontros presenciais são durante o período de prova, no polo UAB, de acordo com data estabelecida pelo calendário.

Selo parceiro Univesp

O Prefeito João Dado recebeu o “Selo Parceiro Univesp”, que é concedido às prefeituras, universidades, empresas e entidades que atuam em conjunto com a instituição para oferecer educação superior a distância de qualidade. O certificado comprova ações implementadas em parcerias ou por meio de convênios.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde 283 alunos frequentam cursos de Ensino Superior oferecidos por Universidades Públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

Atualmente,169 alunos estão matriculados na Univesp, nos cursos de Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Graduação em Engenharia de Computação e Graduação em Engenharia de Produção.

Já nos cursos oferecidos pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia), 114 alunos estão cursando Graduação em Pedagogia, Graduação em Administração Pública e Especialização em Gestão em Saúde.