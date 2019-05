Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação onde dizia que sua filha havia sido sequestrada

29/05/2019

Após concluir as transações, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e que sua filha estava bem (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Uma moradora de Votuporanga, de 60 anos, foi vítima de estelionato ao cair no golpe do falso sequestro de sua filha na manhã de ontem e perdeu cerca de R$ 20 mil. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que recebeu uma ligação em seu telefone fixo, onde dizia que sua filha havia sido sequestrada e que para libertá-la em segurança, ela deveria depositar a quantia de R$ 150 mil. No entanto, a idosa disse que teria apenas a quantia de R$ 20 mil.

Conforme consta na ocorrência, a idosa desesperada rapidamente se deslocou até a sua agência bancária, localizada no centro de Votuporanga, e realizou duas transferências bancárias para contas distintas, uma no valor de R$ 10.700 e a outra no valor de R$ 10 mil.

De acordo com a vítima, depois de concluir as transações bancárias, conseguiu ver que sua filha estava bem e que havia caído em um golpe de estelionato. A mulher, então, procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência e o caso será encaminhado para a investigação policial.