Tony Rocha

publicado em 10/05/2019

Tony Rocha (Foto: A Cidade)

Um novo dia estava começando. Um novo dia que chegava com canto de pássaros, promessas e renovadas esperanças. Um dia bonito como bonitos são todos os dias. Mas podia ser um disfarce, podia ser o dia do juízo final travestido de inocência. Desde o dia em que fora surpreendido na rua por uma chuva que chegara sem aviso prévio, Lobato adquirira o hábito de sempre sair de casa com um guarda-chuva.Entretanto, naquela manhã de sexta-feira, deixou a mulher na cama e se dirigiu à padaria sem o guarda-chuva. Não queria servir sopa ao azar, a polícia podia confundir seu guarda-chuva com um fuzil e, em sinal de advertência, efetuar uns oitenta tiros de fuzis verdadeiros em sua direção. Ser colhido por uma chuva de água é infinitamente menos perigoso que ser surpreendido por uma chuva de balas, ponderou o Lobato, e como se costuma dizer por aí: prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém.Faltavam poucos metros para o Lobato chegar à padaria quando, repentinamente o mundo duplicou, girou e o atirou ao solo. Homem prestativo e muito conhecido no bairro, o Lobato foi prontamente auxiliado pelas pessoas que estavam por ali. Conduziram-no ao interior da padaria, acomodaram-no em uma confortável cadeira, serviram-lhe água e, por via das dúvidas, chamaram o resgate.

“Poderia me informar seu nome completo, senhor?”, perguntou-lhe uma morena bonita na recepção do pronto-socorro.

“José Bento Monteiro Lobato”, respondeu o Lobato, “mas estou certo de que foi apenas uma queda de pressão, creio que não seja necessário...”

“Repita o nome, por favor, os dois últimos, senhor”, atalhou a morena.

“Monteiro Lobato.”

“O senhor é o escritor Monteiro Lobato?”

“O quê?! O escritor Monteiro Lobato...”

“Estou tremendo”, atalhou novamente a morena, “minha mãe não vai acreditar quando eu disser, até hoje ela comenta sobre o Sítio do Pica-pau-Amarelo, posso tirar uma selfie?”, elevou a voz e anunciou, “gente, esse aqui é o Monteiro Lobato!”

Formou-se um grande tumulto na sala de espera. Todos queriam selfie e autógrafo do Lobato.

“Você enlouqueceu?”, perguntou o Lobato à morena bonita quando a poeira abaixou, “o escritor Monteiro Lobato já morreu, eu sou seu homônimo.”

“Oh, ele morreu? Deve ser coisa recente, quando foi? Hoje? Ontem?...”

“O que é isso?! Monteiro Lobato morreu em 1948.”

“Mas o culpado pelo tumulto foi o senhor, quando eu perguntei o nome devia ter respondido: sou seu Homônimo, e não mentir dizendo ser o Monteiro Lobato.”

“Homônimo, mesmo nome, eu sou xará do Monteiro Lobato escritor”, olhou pro alto e completou, “Senhor, faça de mim um homem paciente.”

“Fique tranqüilo, senhor, acabei de preencher sua ficha, tecnicamente o senhor já é um paciente, senhor.”

“Quê? Vou sair desse hospício agora mesmo.”

“Pra ter permissão de sair o doutor precisa ta dando alta, senhor.”

O Lobato conseguiu driblar a segurança e correu sem olhar para trás.

“Que desculpa vai dar pelo atraso?”, perguntou a mulher do Lobato assim que ele chegou a casa, “só falta dizer que foi, repentinamente, cercado por um grupo de loucos.”

“Você pode não acreditar, mas foi exatamente o que aconteceu.”

“Cretino mentiroso...”