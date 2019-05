Daniel Castro

Após uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, o advogado Hery Kattwinkel (PTC) retomou sua cadeira como vereador na Câmara Municipal de Votuporanga. Ele já participou da 17ª Sessão Ordinária da Casa de Leis na noite desta segunda-feira. Antônio Alberto Casali (PSD), vereador suplente, então, deixou o Poder Legislativo.

Ao jornal A Cidade, Hery garantiu que o sentimento ao assumir novamente o cargo de vereador não é de vingança, porque “o que passou, passou”: “nós temos que pensar nos cidadãos de Votuporanga, naquilo que podemos fazer, mas uma coisa eu garanto: estou voltando com o ânimo renovado, reformulado e revigorado”.

O parlamentar garantiu que retorna à Câmara para trabalhar “duas vezes mais e fiscalizar quatro vezes mais”.

Questionado se voltou para ficar, ele afirmou que “nem deveria ter saído para voltar”. “Estou retornando de onde não deveria ter saído, então a Justiça está aí para provar isso”, falou. Ele acrescentou que os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceram por unanimidade que a cassação “foi um ato político totalmente ilegal”. Hery relatou ainda que a volta dele ao Legislativo é uma vitória da Justiça, do povo e da democracia.

Na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h55, a Câmara Municipal de Votuporanga foi oficialmente comunicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a decisão que garantiu a volta de Kattwinkel ao cargo de vereador.