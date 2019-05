Em disputa contra o time de Sabino, os votuporanguenses venceram por 4 a 1, com gols de João Vitor (3) e Lima (1)

publicado em 28/05/2019

Futebol de Campo: Equipe sub 16 da Prefeitura vence fora de casa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de Futebol de Campo sub 16 da escolinha de base de futebol da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev não economizou gols no último final de semana, mesmo atuando fora de casa. Sob o comando do técnico Sidnei "Pigmeu" Santana, os jogadores participaram da 2ª Copa Infantil de Futebol, promovida em Novo Horizonte.

Em disputa contra o time de Sabino, os votuporanguenses venceram por 4 a 1, com gols de João Vitor (3) e Lima (1).

Também integraram a equipe Cauã, Ryam, Helder, Piauí, Juninho, Mateusinho, Pedrinho e Mateus. No decorrer do jogo Reinaldo, Gustavo e Kauã Rodrigues entraram na partida para compor o time.





Treinos

Os treinos de futsal categoria sub 16 a 18 acontecem toda segunda, às 18h. Às 19h30 é promovido o treino de base sub 18, classificação livre, no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes", antigo Nabuco.

Os atletas do Futebol de Campo, base sub 15 acima, treinam toda terça e quinta, às 15h30, no Clube da Justiça; aos sábados e domingos, os treinos são às 9h, no campo do Complexo Esportivo “Mário Covas”.