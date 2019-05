Vale ressaltar que o trânsito nessa via está interditado durante esta semana, por conta destas obras (Foto:Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga comunica que nesta quarta-feira, dia 8 de maio, das 9 às 12 horas, faltará água em bairros localizados nas proximidades da Rua Horácio dos Santos.

O abastecimento será interrompido para que a Saev Ambiental realize obras de interligação na rede de água e esgoto no trecho da Rua, entre a rotatória, no cruzamento com a Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, e a Rua São Cristóvão.

Mais informações podem ser obtidas na Saev Ambiental através dos telefones 0800-7701950 ou 3405 9195.

Trânsito

Vale ressaltar que o trânsito nessa via está interditado durante esta semana, por conta destas obras. A interdição ocorre apenas durante o dia, das 7h30 às 17h, liberando o tráfego de veículos a partir deste horário.