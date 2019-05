Nesta etapa, as inscrições tiveram início nesta segunda-feira (27/05) e foram totalmente gratuitas

publicado em 28/05/2019

O programa irá priorizar a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Proteção à Vida Animal do Fundo Social de Solidariedade, encerrou as inscrições para castração de animais nesta terça-feira (28/05), após o preenchimento completo das 500 vagas ofertadas. Nesta etapa, as inscrições tiveram início na segunda-feira (27/05) e foram totalmente gratuitas.

É importante destacar que o serviço é disponível o ano todo com inscrições sendo realizadas por etapas.

O programa irá priorizar a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social, dando-se, ainda, especial atenção aos animais sob cuidados de Ongs, protetores independentes e de pessoas que cuidam de animais de rua.