Evento é reconhecido regionalmente por reunir num único espaço experiências diversificadas para um dos momentos mais importantes da vida de um casal; Encontro será no dia 19 de maio

publicado em 07/05/2019

O evento será na Krik Eventos (Foto: Comunicativa)

A preparação do casamento requer muitos detalhes, afinal o dia ficará marcado na história de duas pessoas que passarão a formar uma família. Em Votuporanga, será promovido no dia 19 de maio o 2º Encontro de Noivas “Sim, eu aceito” e reunirá mais de 30 empresas e profissionais que são referência no assunto. A entrada é gratuita. O evento será na Krik Eventos.

“Esse momento único na vida de um casal tem que ser especial, por isso a escolha da equipe que fará esse sonho ser realizado, deve ser sempre levado em consideração. É preciso pensar em cada detalhe, com muito carinho e amor. No Encontro de Noivas, os casais encontrarão profissionais que já ajudaram a contar lindas histórias”, destaca o organizador Daniel Robelo.

Durante o evento, o público encontrará empresas de áreas como decoração, música, fotografia, produtora de vídeos, lingerie, driks, cerimonialista, doces, buffets, salões de beleza e trajes.

Já estão confirmadas para a segunda edição, a participação de Daniel Robelo, Banda Genius, Amigos da foto, Amor e Sedução, Filmando Emoções, Camaleão, Calla’s, Cora, Contágio, Danilo Lussan, Danilo Fotos, Dj Guto, Dj John, Dj Lukinha, Ivone Vita, Krik, Ledy Light, Marcos Oliveira, Ll locações, Puro Brigadeiro, Sala 21, Rosely Levisage, Recanto das Noivas, Manas, Eden, Affectus, Kopenhagen,Boutique Eventos, Só festas, Mininas, Dony, Recanto do chocólatra, Banda dona Maria e Brazilino Magri trajes.

“Quando falo para os meus noivinhos que sonhamos juntos esse sonho, é exatamente isso que vivenciamos. Cada pessoa contratada trabalha para surpreender e encantar. Afinal, tudo que ser lindo, como o amor vivenciado pelo casal”, comentou a cerimonialista Cora Calaghran.

Encontro de Noivas

Noivos e debutantes estão convidados a prestigiar o evento, que será promovido no dia 19 de maio, a partir das 14 horas, na Krik Eventos, às margens da Euclides da Cunha. A entrada é gratuita.