Grupo, composto por dois médicos, uma farmacêutica e um enfermeira, estiveram nos dois campi da Instituição, durante a tarde dessa quarta-feira (dia 22)

publicado em 23/05/2019

Durante o trajeto, um dos espaços visitados pelos profissionais foi o Laboratório de Simulação Realística (Foto:Unifev)

Durante a tarde dessa quarta-feira (dia 22), a UNIFEV recebeu quatro profissionais da área da Saúde (um norte-americano e três canadenses), que visitaram Votuporanga por meio de um intercâmbio promovido pelo Rotary Internacional.

O grupo, composto por Jennifer Schoenhals (farmacêutica), Thomas Gerbasi (médico pediatra), Claire Harkness (enfermeira) e Anna-Marie Wysynski (paramédica), percorreu os dois campi da Instituição, para conhecer toda a infraestrutura e os cursos ofertados pela UNIFEV, em especial, os da área da Saúde.

Durante o trajeto, um dos espaços visitados pelos profissionais foi o Laboratório de Simulação Realística. A equipe, acompanhada do Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e docentes da Instituição, não dispensou elogios ao trabalho desenvolvido pela graduação em Medicina, já que o curso é um dos poucos do País a adquirir o Lucina, um robô de paciente obstétrico que simula a vida humana. Na oportunidade, eles ainda conheceram os laboratórios de Análises Clínicas, de Química, de Semiologia e Semiotécnica e a Clínica de Fisioterapia, além dos estúdios da Rádio e TV Unifev.

Na ocasião, o Reitor da UNIFEV agradeceu ao Rotary por possibilitar a vinda desses profissionais ao município. “Essa é uma excelente oportunidade de angariar conhecimento e realizar a troca de experiências com profissionais renomados e que estão em contato direto com o que há de mais avançado em termos acadêmicos e tecnológicos”, afirmou.