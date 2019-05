A queda de folhas e os galhos mais ressecados, aumentam a possibilidade de queimadas

publicado em 14/05/2019

A Elektro reforça orientações importantes para evitar as queimadas e preservar a segurança (Foto: Imagem Ilustrativa)

O tempo seco, característico do mês de maio, marcado pela baixa umidade do ar e pelo pouco volume de chuva, já predomina em alguns pontos do estado. A queda de folhas e os galhos mais ressecados, aumentam a possibilidade de queimadas, muitas vezes, registradas próximas à rede elétrica.

Mesmo quando as chamas não atingem a rede, elas podem colocar em risco o fornecimento de energia, já que, para provocar curtos-circuitos nas linhas de alta tensão, não é necessário que as chamas encostem nos cabos. O calor das queimadas e o campo ionizado em volta desses fios são suficientes para criar um efeito chamado de arco-voltaico.

A Elektro reforça orientações importantes para evitar as queimadas e preservar a segurança durante o período seco: Não queime o lixo doméstico; Não faça de modo algum queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola; Não deixe restos de cortes de árvores, plantações ou pastagens acumuladas; Não solte balões! Além de ser proibido, pode causar acidentes;

Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas de metal ou vidro nas matas ou em acostamentos das rodovias;

Ao identificar um foco de incêndio, informe o Corpo de Bombeiros. Nunca tente apagar com água as chamas na rede elétrica.

