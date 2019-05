Durante a entrevista, a dupla falou um pouco sobre a gravação do primeiro DVD e também sobre o lançamento da nova música "Chama o Reforço"

Os cantores contaram durante a passagem pela Cidade FM que a expectativa é muito grande para a nova música de trabalho

A dupla votuporanguense Bruno e Humberto esteve na tarde desta quinta-feira (02), nos estúdios da Cidade FM. Os cantores fizeram o lançamento da nova música “Chama o Reforço” em todas as rádios do Brasil, e compareceram com exclusividade na 94,7 FM para divulgar o novo trabalho.

Durante o bate-papo, a dupla comentou que esteve em Goiânia por dois anos para divulgar o trabalho, “Conhecemos vários produtores e compositores. Goiânia é realmente a capital do sertanejo e nós aprendemos muita coisa nesse pouco tempo, que talvez demoraria um tempo a mais para aprender na nossa região. Os maiores escritórios, maiores produtores e cantores se migraram para Goiânia e hoje residem por lá”, falou a dupla.

O primeiro trabalho dos cantores foi “Ponto Cego”, com 12 faixas. Os cantores falaram ainda que o ensaio com a banda para a gravação do primeiro DVD da dupla já tem data marcada. “Vamos gravar nosso primeiro DVD ainda este ano e mostrar nossas músicas, nosso jeito de trabalhar e algumas regravações, e quem sabe a gravação poderá ser aqui em Votuporanga", enfatizou Bruno.

“Ficamos cinco meses sem cantar em Votuporanga, mas hoje estamos retomando com todo vapor, com muito amor. Cantar é o que a gente ama, quando estamos em cima do palco os problemas param por ali”, comentou Bruno.

O radialista da Cidade FM, DJ Adê, ainda questionou sobre a expectativa da dupla para este novo trabalho.” O desejo é sempre de crescer, levar alegria e cada dia caminhar mais longe, cada dia estar em uma cidade, este é o desejo de qualquer cantor”, finalizou a dupla.

Neste domingo (05), a dupla fará o lançamento da nova música “Chama o Reforço” para o público de Votuporanga, no Baltazar Botequim, com participações de Wesley e Gustavo, Bruno Henrique e Luan e Braga Neto.