Na última remessa, Santa Casa recebeu 85 quilos de macarrão, 12 de café e 150 lâminas de barbear

publicado em 02/05/2019

A cada mês, eles fazem doações para o hospital de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

O projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”, do casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro, cumpre seu objetivo mensalmente, com muita generosidade e empatia. A cada mês, eles fazem doações para a Santa Casa de Votuporanga, graças à união de parceiros e comunidade.

Desta vez, foram aproximadamente 100 quilos de alimentos. Seu Rubens e Dona Eva trouxeram 85 quilos de macarrão e 12 quilos de café para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias para pacientes e acompanhantes. “Viemos com muita alegria colaborar com a Instituição. Em meses anteriores, ajudávamos com 30 quilos de macarrão. Conseguimos aumentar a doação para 80 quilos, além de incluir mais itens como café, achocolatado, entre outros”, contou Seu Rubens.

Além dos mantimentos, eles destinaram 150 lâminas de barbear. “Sabemos que são usadas para higiene dos pacientes. Pensamos naqueles que precisam de atendimento, principalmente na área de saúde”, complementou.

Dona Eva ressaltou a satisfação de contribuir com a Santa Casa. “Estive no Hospital e acompanhei o momento em que serviram as refeições. No prato tinha o macarrão, alimento muito comum em nossas doações. Isso me encheu de inspiração”, afirmou.