Profa. Ma. Carla Lopes Simonis Seba defendeu a sua dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unibrasil

publicado em 23/05/2019

Docente da UNIFEV conquista o título de mestre (Foto:Unifev)

A docente da UNIFEV Profa. Ma. Carla Lopes Simonis Seba defendeu, recentemente, a sua dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil (Unibrasil) – campus Fernandópolis.

A pesquisa, intitulada Sustentabilidade na adoção de módulo estrutural em tora de eucalipto tratado com arseniato de cobre cromatado, contou com o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) do Centro Universitário de Votuporanga.

De acordo com a docente, a banca avaliadora considerou o tema bastante relevante para a área, pois possibilita o aproveitamento de materiais construtivos, além de ser economicamente viável e contribuir para a sustentabilidade ambiental. "O estudo foi realizado com base em referências bibliográficas e no conhecimento técnico vinculado à prática da Arquitetura e da construção civil. Na oportunidade, aplicamos as normas técnicas brasileiras no projeto do módulo estrutural em eucalipto e comparamos com o que foi construído em concreto armado", destacou.