O Dia Mundial das Comunicações Sociais é realizado anualmente na Solenidade da Ascensão do Senhor (Foto: Pascom da Diocese de Votuporanga)

Em todo o mundo, a Igreja Católica celebra neste domingo (2/6) o Dia Mundial das Comunicações. Na Diocese de Votuporanga, a missa será às 7h30, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, presidida pelo bispo Dom Moacir e concelebrada pelo padre Gilmar Margotto, com a participação de jornalistas e radialistas da cidade.

Neste ano, “‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4, 25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana” foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para ser estudado no dia 2 de junho. “Com esta Mensagem, gostaria de vos convidar uma vez mais a refletir sobre o fundamento e a importância do nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desafios do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ficar encerrado na própria solidão”, escreveu o Papa.

Para Dom Moacir, a reflexão do tema deve proporcionar verdadeiras e íntimas transformações. “A cada ano o Papa nos convida a pensarmos a nossa relação com a comunicação. Desta vez, somos alertados sobre a importância de investir nas relações e afirmar o caráter interpessoal da nossa humanidade”, explicou.





O Dia Mundial das Comunicações Sociais é realizado anualmente na Solenidade da Ascensão do Senhor. Toda a comunidade é convidada a vivenciar esse momento. A missa também será transmitida ao vivo pela TV Unifev.

Encontro com jornalistas





Na terça-feira (4/6), Dom Moacir conversará com jornalistas e radialistas de Votuporanga durante um café da manhã. O bispo falará sobre a carta enviada pelo Papa Francisco para reflexão do Dia Mundial das Comunicações, além de também apresentar novidades quanto a comunicação da Diocese de Votuporanga.