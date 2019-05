Na sexta-feira, lojas ficarão abertas até às 22 horas; quem comprar nas lojas participantes da promoção da ACV ainda concorre a 12 prêmios

publicado em 09/05/2019

O Dia das Mães tem movimentado o comércio de Votuporanga, desde o início do mês (Foto: Comunicativa)

O Dia das Mães tem movimentado o comércio de Votuporanga, desde o início do mês. A expectativa da ACV – Associação Comercial de Votuporanga é que as vendas aumentem cerca de 5% em relação ao ano passado e para contribuir com os resultados, além da campanha “Minha Mãe Merece”, que sorteará 12 prêmios, as lojas associadas à entidade ficarão em horário especial nesta sexta-feira (10/5) e também no sábado (11/5).

Na sexta-feira, o horário de funcionamento será das 9h às 22h. Já no sábado, como tradicionalmente acontece no segundo sábado do mês, a abertura será das 9h às 18h. “Os consumidores de toda a região já esperam essas horas extras, porque muitas vezes não conseguem comprar o presente das mães antes”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A abertura em horário diferenciado é um dos benefícios conquistados pelos associados da ACV, que em conjunto com o sindicato dos comerciários conseguem definir previamente o “Calendário do Comércio”, com todas as datas especiais para o setor, permitindo que os funcionários, empresários e consumidores se organizem.

Descontos ACV

Consumidores que desejam aproveitar os descontos podem baixar gratuitamente o aplicativo “Descontos ACV”. Simples de utilizar e por meio de telas inteligentes, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará com os amigos e a família, de maneira rápida, a oferta, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção. Para baixar o "Descontos ACV" vá na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android.

Minha mãe merece