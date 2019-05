Ação contou ainda com mais de 300 doações de sangue e trabalho voluntário em entidades assistenciais de Votuporanga

publicado em 27/05/2019

Ao longo deste 2º bimestre, os alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Publicidade e Propaganda da UNIFEV realizaram uma gincana solidária, com o objetivo de promover diversas ações socialmente responsáveis.

Durante a iniciativa, os estudantes arrecadaram mais de 2,5 toneladas de alimentos e leite, além de cerca de 200 mil copos, que serão destinados ao Hospital de Amor de Barretos e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, respectivamente. A ação contou ainda com mais de 300 doações de sangue e trabalho voluntário em entidades assistenciais de Votuporanga, como Lar Viver Bem, Lar São Vicente de Paulo e Comunidade São Francisco de Assis, entre outras.

As atividades fizeram parte das disciplinas de Habilidades de Comunicação e Interpretação Textual, ministradas pelo docente Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, que também foi o organizador da gincana, juntamente com a coordenadora da graduação em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

De acordo com os professores responsáveis, cada tarefa executada pelos universitários, bem como o tipo de alimento arrecadado, era equivalente a um grau de pontuação. Para isso, os estudantes foram divididos em equipes de diferentes cores: azul, amarela, preta, roxa e laranja.

Na tarde dessa quinta-feira (dia 23), a Pró-Reitora Acadêmica da UNIFEV, Profa. Dra. Encarnação Manzano; a gerente acadêmica, Aparecida Natsue Aoki; e a coordenadora de Publicidade e Propaganda, realizaram a entrega oficial dos donativos à Santa Casa de Votuporanga, que esteve representada pelo agente captador, Jeferson Martins.

De acordo com Vanessa, as atividades fizeram com que os graduandos percebessem o valor de cada atitude em prol do próximo. “Ficamos muito entusiasmados com a quantidade de doações que cada grupo conseguiu. Realmente, o esforço de cada um demonstrou que eles abraçaram a causa, exercitaram a cidadania e a responsabilidade social. Estamos felizes em poder contribuir mais uma vez com essas instituições que fazem um trabalho tão bonito”, destacou.

Em agradecimento, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha), enalteceu o empenho e a dedicação dos discentes. “Todas as arrecadações serão encaminhadas ao Serviço de Nutrição e Dietética do hospital, responsável pelo fornecimento diário de 1.700 refeições a pacientes e aos seus acompanhantes. Os alimentos beneficiam nossos atendidos, que sentem todo o carinho e amor daqueles que nos ajudam”, finalizou.