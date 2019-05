O Curso Vacari está com as matrículas abertas para quem pretende ingressar na carreira da Polícia Militar.

publicado em 10/05/2019

Completando 21 anos no mercado de concursos públicos e tendo contribuído para capacitar inúmeros candidatos aos mais variados segmentos do mundo do trabalho, o Curso Vacari está com as matrículas abertas para quem pretende ingressar na carreira da Polícia Militar.

“Somos uma equipe conectada com as inovações dos concursos, acompanhamos as provas mais recentes da empresa organizadora e temos o intuito de oferecer para você o nosso melhor, através de um preparatório completo, com todas as matérias do edital”, destacou a direção.

Segundo o edital do concurso da Polícia Militar, são ofertadas 2.700 vagas com salário inicial de R$ 3.143,70. “Venha estudar conosco a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de maio, e seja o próximo vencedor”.

O Curso Vacari fica na rua São Paulo, 4250. Mais informações podem ser obtidas nos telefones 3422 – 1311 e 99621 – 5009