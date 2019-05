A proposta é sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes

publicado em 08/05/2019

A campanha é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em virtude do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, promoverá ações com o intuito de engajar a população na tarefa de prevenção e combate às diversas situações de violações de direitos das crianças e adolescentes.

Para realização das ações, o CREAS conta com o apoio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Tutelar, CRAS, Entidades Socioassistenciais e Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.

Entre os dias 13 e 17 de maio ocorrerão panfletagens e orientações nas entidades assistenciais da cidade.

No dia 17 deste mês, das 8h às 10h, será promovida uma roda de Conversa no “Lar Beneficente Celina” com profissionais, educadores e monitores que realizam o atendimento de crianças e adolescentes do CREAS, dos CRAS Sul, Norte e Leste, e das seguintes entidades assistenciais: Afupace – Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Irmão Mariano Dias, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga – IDAV, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Irmã Elvira, Lar Frei Arnaldo, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), Comunidade Assistencial Irmãos Emaús e Comunidade São Francisco de Assis.

Já no próximo dia 18, das 9 às 13h, está marcada uma mobilização na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”, que será feita por meio de panfletagens, orientações e atividades lúdicas com as crianças.

Atendimento

Atualmente a equipe do CREAS realiza o atendimento de 55 casos envolvendo Abuso Sexual e 01 caso referente à Exploração Sexual. Vale destacar que 73% das vítimas são do sexo feminino, 28 delas são crianças entre 0 e 11 anos, e 27 casos são adolescentes entre 12 e 18 anos.

Campanha “Faça Bonito”

A Campanha Nacional “Faça Bonito”, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

A iniciativa já alcançou muitos municípios do nosso país e está em evidência em Votuporanga, tendo como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. O desenho também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identificação junto à sociedade, proximidade e identificação com a causa.

Anualmente a Campanha tem um dia Nacional de mobilização, o dia 18 de maio, que foi instituído pela Lei Federal nº 9970, de 17 de maio de 2000, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida para lembrar um crime bárbaro que chocou todo o país e ficou conhecido como o “Crime Araceli”.

Denúncia

Toda denúncia é anônima. Colabore e denuncie casos de exploração de menores por meio dos seguintes canais de denúncia:

- Disque 100

- Ouvidoria Municipal – 0800 770 3590

- Conselho Tutelar – 3422 4468 / 98134 5442