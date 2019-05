Os dados são do Centro de Referência de Atendimento à Mulher; 1.359 casos de violência foram registrados neste ano

publicado em 18/05/2019

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima ou diretamente na sede do Cram (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Os números de violência do méstica em Votuporanga continuam altos. Segundo os dados da Secretaria de Assistência Social, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram) realizou mais de 2 mil atendimentos neste ano. Os números são referentes de janeiro até o momento.

Ao jornal A Cidade, o Cram informou que os 2.058 registros incluem atendimentos individuais, familiares, contatos com a mulher atendida e seus familiares, contatos com a rede de atendimento de Votuporanga e de outros municípios quando necessário, visitas domiciliares e técnicas.

Além dos atendimentos, a unidade divulgou que de janeiro a maio deste ano foram contabilizados 1.359 casos de violência em Votuporanga. O balanço representa uma redução de aproximadamente 355 casos, comparando o mesmo período do ano passado, quando foi registrado 1.714 casos de violência.

Questionada sobre os tipos de violências mais comuns registradas, o Cram afirmou que a violência física e a violência psicológica, somadas, ultrapassam 78% dos casos. “Atendemos ainda mulheres vítimas de qualquer tipo de violência em razão de seu gênero, ou seja, atendemos mulheres vítimas de violência no âmbito doméstico e público”, completou.

A maioria das mulheres atendidas pelo Cram foram encaminhadas pela Delegacia de Defesa da Mulher, entretanto, também são recebidos encaminhamentos de outras unidades da Assistência Social, Política de Saúde e Política de Educação do município solicitando o acompanhamento. Atualmente, a média de solicitação de acompanhamento recebida pela Unidade gira em torno de 60 a 70 casos/mês.

Atendimentos

O Cram realiza atendimentos individuais e familiares, grupos, visitas domiciliares, contatos telefônicos com a mulher e com a rede de atendimento à mulher, bem como realiza encaminhamentos para bens e serviços, visando garantir o acesso a políticas públicas que possibilitem a superação da situação de violência.

Denúncias