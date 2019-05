Projeto “Saúde no Tom” se apresentou no corredor central no domingo, com repertório de música erudita

repertório é escolhido com muito capricho e zelo (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

No domingo (5/5), a Santa Casa de Votuporanga foi agraciada com música de qualidade, amenizando a rotina e tornando o ambiente mais acolhedor. O projeto “Saúde no Tom” da Igreja Congregação Cristã no Brasil encantou pacientes, familiares, médicos e colaboradores com repertório de música erudita.

Sete músicos voluntários acabaram com o silêncio do corredor. A chamada Musicoterapia demonstrou todo o seu poder de contribuir com o tratamento hospitalar. A apresentação fluiu de maneira muito harmoniosa e com a participação efetiva tanto de pacientes, familiares quanto dos funcionários. Eles “saboreavam” as canções, com muita atenção e alegria.

O repertório é escolhido com muito capricho e zelo. São 480 Hinos Sacros à disposição, com objetivo exclusivamente trazer paz à alma. Estudos afirmam que a música causa, dependendo do seu ritmo, aumento ou diminuição de batimentos cardíacos. Libera dopamina e causa bem-estar.

Se traz benefícios para os pacientes, imagina para o grupo. Um dos integrantes descreveu a sensação de colaborar com o projeto. “Tocar um instrumento é muito bom. Alcançar o sentimento de alguém em um ambiente de distração pública faz parte de um objetivo comum, mas, sensibilizar um coração necessitado levando paz e alegria é um desafio ímpar e almejado por qualquer músico que faz parte de um projeto social. Por isso, é muito mais gratificante aos integrantes de um projeto serem partes auxiliares da convalescência do próximo e não somente de uma emoção momentânea. Amar é exercer a Caridade, por isso amo tocar nos hospitais e levar a Saúde através do tom musical”, enfatizou o músico.