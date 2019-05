Os cantores de Rio Preto vieram divulgar a nova música de trabalho, intitulada de "Casa da Vó"

publicado em 14/05/2019

Gilvan e Paulo Henrique (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta terça-feira (14), a Cidade FM recebeu a dupla Gilvan e Paulo Henrique. Os cantores estiveram em Votuporanga para um bate-papo em nossos estúdios e divulgar a nova música de trabalho, intitulada de “Casa da Vó”.

Com mais de 20 anos de estrada e residindo na cidade de São José do Rio Preto, a dupla comentou que sempre enfrentaram dificuldades. "Temos uma paixão pela música, mas sempre tem os perrengues, temos que passar por cima e bola para frente sempre”, contou o cantor.

Durante a conversa, a dupla contou que já participaram de trabalhos de grandes nomes do sertanejo, como a gravação de DVD de Chitãozinho & Xororó e de Sandy & Júnior.

Gilvan brincou e falou para os ouvintes que já foi chifrado por um boi. "Em uma maratona em um recinto, o chifre do boi amassou nosso ônibus e tivemos que usar nosso veículo como camarim. Todos os artistas entraram em nosso ônibus por medo do boi", sorriu o cantor.

A nova música de trabalho é a "Casa Da Vó". A letra foi feita pelo cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, juntamente com outros compositores. A dupla cantou no estúdio da Cidade FM outros sucessos, entre eles a música "Toca o modão aí".

Com uma grande estrutura de palco e qualidade musical, Gilvan e Paulo Henrique trazem um show contagiante e com repertório variado, consolidando sempre suas raízes sertanejas. “Em nossos shows, nós fazemos todos os sucessos universitários que estão rolando, mas sempre cantamos as músicas clássicas, como as de Zezé de Camargo e Luciano, Chrystian e Ralf, e temos também uma regravação com o cantor Eduardo Costa".

Para finalizar, os cantores, ainda em entrevista, anunciaram que a próxima música de trabalho será "Sabe de nada".