Inaugurações na Cidade Universitária e palestra com Nino Paixão marcaram as comemorações dos 53 anos da FEV

publicado em 02/05/2019

Na noite desta quinta, a FEV inaugurou oficialmente a segunda etapa do Complexo Poliesportivo (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Uma série de atividades marcou a comemoração dos 53 anos da Fundação Educacional de Votuporanga. Na noite desta quinta-feira, a FEV inaugurou oficialmente a segunda etapa do Complexo Poliesportivo, o que incluiu a entrega das obras da pista de atletismo e da iluminação do campo de futebol.

Lideranças do município foram recepcionadas pelo diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos. Estiveram presentes vereadores, secretários municipais, presidentes de clubes de serviços, membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da Fundação Educacional, gestores, coordenadores, docentes e supervisores da Unifev, autoridades, representantes da comunidade e a imprensa. O vereador Daniel David, que representou a Câmara Municipal, e o prefeito João Dado também participaram do ato.

Em sua fala, o chefe do Poder Executivo destacou a importância da FEV e também da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) para a cidade e região. Ele parabenizou todos da atual diretoria da FEV pelo trabalho realizado e destacou os bons resultados do modelo de gestão da Unifev. “A nossa fundação é um exemplo de sucesso e dedicação. O Poder Executivo está, esteve e estará sempre à disposição da FEV, para que juntos nós promovamos o sucesso e o engrandecimento da nossa terra”, disse.

Celso Penha fez questão de enaltecer o trabalho de toda a atual diretoria da Fundação, mas também de todos que passaram pela FEV e colaboraram para que ela fosse o que é atualmente. O diretor-presidente ressaltou ainda a grande credibilidade que o Centro Universitário tem em nível nacional, que é fruto do trabalho de todos que passaram pela instituição.

Também como parte da comemoração, na terça-feira, a instituição trouxe ao município o professor-doutor José Meciano Filho (Nino Paixão), da cidade de Campinas, para falar sobre trabalho motivacional. O evento, realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, foi um grande sucesso, reunindo gestores, coordenadores, professores, supervisores e colaboradores da FEV.

Na oportunidade, Nino Paixão, que realiza palestras por todo o Brasil sobre neurociência e educação, enalteceu o grandioso trabalho desenvolvido pela Unifev e discorreu sobre a sua pesquisa relacionada à felicidade e saúde no ambiente corporativo.

“Hoje, temos comprovações neurológicas, farmacológicas e bioquímicas de como a felicidade pode influenciar no rendimento e no sucesso das pessoas. É muito importante o trabalhador colaborar com a saúde dele, sentindo prazer pelo que faz”, afirmou.

Ao final da cerimônia, foi realizado o descerramento da placa, ato que simbolizou a inauguração oficial da segunda etapa do Complexo Poliesportivo.