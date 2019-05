As finais foram disputadas no último final de semana

publicado em 03/05/2019

Pai e filho: o secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, e o filho Henrique recebem os troféus de campeão da categoria B (Foto:Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com um grande número de duplas participantes, a terceira edição da Copa A Joia de Tênis, nas quadras do Votuporanga Clube, novamente superou as expectativas dos organizadores.

As finais foram disputadas no último final de semana e na categoria feminina as campeãs foram Luciana Comar e Mara Costa. Ligia Campos e Amanda Castrequini ficaram em segundo. Marcelo e Juninho (Fernandópolis) foram os campeões da categoria A, enquanto Tiago Vacari e Marlon ficaram em segundo.

Na categoria B, Mineiro e Henrique, pai e filho, venceram a dupla Paulo Tayar e Mauro na final e sagraram-se campeões. Na categoria C, os campeões foram Bruno Bagnola e Bruno Chiqueto. Eles superaram na final a dupla Ricardo Fernandes e Nilson dos Santos.

De acordo com o professor Cal, organizador do torneio, o nível técnico foi excelente e o público compareceu em grande número. Ele agradeceu todos que colaboraram para que o campeonato fosse realizado, em especial ao empresário Júnior Pignatari. “Eu agradeço aos colaboradores, A Joia, as pessoas que foram prestigiar, o jornal A Cidade, que sempre apoiou os torneios do clube, e a diretoria do VotuClube, que sempre apoia o esporte”, falou.

Cal garantiu que em 2020 será realizada a quarta edição da Copa A Joia, evento que cresce a cada ano. “Ficamos muito satisfeitos com mais esta edição”, concluiu.