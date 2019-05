Unidade recebeu, aproximadamente, 70 mil visitantes no primeiro fim de semana de funcionamento

publicado em 06/05/2019

Inauguração da Havan (Foto: Havan)

A loja mais amada do Brasil chegou a Votuporanga. Com um mix de produtos de 100 mil itens nacionais e importados em diferentes setores como: cama, mesa e banho, eletro, eletrônicos, utilidades domésticas, bazar e outros, a Havan abriu a sua primeira loja em Votuporanga e a 125ª da rede no último sábado (4) e reuniu aproximadamente 70 mil visitantes no fim de semana.

Presente em 17 estados brasileiros, a unidade de Votuporanga tem sete mil metros quadrados construídos. A varejista investiu R$ 25 milhões na loja do município, localizada na Rodovia SP 320. Área de alimentação e a fachada estilizada da Casa Branca americana podem ser apreciadas na megaloja de Votuporanga.

Havan em números

16 mil colaboradores

33 anos de atuação

Presente em 17 estados

125 lojas