publicado em 27/05/2019

O programa irá priorizar a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Quem passou pela Prefeitura de Votuporanga nesta segunda-feira (27/05) pôde observar a quantidade de pessoas que aguardavam para cadastrar animais para serem castrados gratuitamente no Município. As inscrições para mais uma etapa de castração tiveram início e, no total, 289 pessoas foram atendidas neste primeiro dia, resultando em 450 inscrições de animais. Portanto, para o segundo dia restam apenas 50 vagas para serem preenchidas.

Nesta etapa, serão castrados 500 animais gratuitamente entre cães e gatos. Não haverá cadastro reserva, portanto, os primeiros inscritos que se enquadrarem nos critérios de atendimento serão contemplados. É importante destacar que o serviço é disponível o ano todo com inscrições sendo realizadas por etapas.

O tutor ou responsável interessado em castrar seu animal deve atender aos critérios do programa e entrar em contato com o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade do Município, pelo telefone 3405-9700, Ramal 9828, no horário das 9h às 15h, ou comparecer pessoalmente no Paço Municipal, que fica na Rua Pará, 3227.

O programa irá priorizar a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social, dando-se, ainda, especial atenção aos animais sob cuidados de Ongs, protetores independentes e de pessoas que cuidam de animais de rua.