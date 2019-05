Ação, realizada no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Cidade Universitária, obteve 96 novos cadastros

publicado em 02/05/2019

O Núcleo de Responsabilidade Social da UNIFEV, juntamente com o curso de Enfermagem, promoveu, na última segunda-feira (dia 29), a 1ª etapa da campanha para o cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. A ação, realizada no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Cidade Universitária, movimentou alunos e a comunidade, obtendo 96 novos cadastrados.

A iniciativa é uma parceria entre o projeto Seja um Herói - Salve Vidas e o Hemocentro de Fernandópolis.

De acordo com o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), a probabilidade de encontrar um doador compatível é muito rara. Quando não existe nenhum familiar apto, as chances são, em média, de 1 em cada 100 mil pessoas.

Para a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Marinês Ralho, a participação dos envolvidos faz com que a campanha ganhe uma notoriedade ainda maior, a cada edição. " Cada cadastro que conseguimos efetuar é uma grande vitória para nós e para aqueles que lutam pela vida diariamente. É importante que as pessoas busquem conhecer um pouco mais o tema, para que deixem o receio de lado e contribuam cada vez mais com a causa", destacou.

O projeto Seja um Herói - Salve Vidas é uma iniciativa de Claudio José dos Santos Azevedo, pai de João Pedro Azevedo, que entre os anos 2009 e 2015, lutou contra a Leucemia. O menino João Pedro faleceu em 2015, com 8 anos de idade, mas seu pai continua coordenando a causa, que já conquistou mais de 13 mil cadastros, em diversas campanhas por toda a região.

2ª etapa

A 2ª etapa do mutirão de cadastros está prevista para o dia 13 de maio, no Campus Centro da Instituição.