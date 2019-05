A contação de histórias feita por Kiara Terra encantou o público presente

publicado em 23/05/2019

O espaço da brinquedoteca ficou lotado de crianças, adolescentes, mães, avós e professores (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A terça-feira (21/05) foi de muita história pra contar na Biblioteca Municipal "Castro Alves", da Prefeitura de Votuporanga. O espaço recebeu a edição 2019 do programa "Viagem Literária", desta vez com contação de histórias feita pela renomada educadora Kiara Terra.

O espaço da brinquedoteca ficou lotado de crianças, adolescentes, mães, avós e professores. O Centro Social foi representado por 80 adolescentes e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte trouxe um grupo com 30 idosos. Diversas escolas municipais e de cidades da região prestigiaram as narrativas da Viagem Literária nas duas sessões, às 9h e às 14h.

Este ano, Kiara Terra homenageou a escritora Angela Lago, mineira falecida no último ano. Utilizando o método de narrativa colaborativa "A História Aberta", desenvolvido pela própria contadora, ela narrou três histórias diferentes estimulando a participação do público. Técnicas de improvisação e escuta são os principais recursos desse modo de narrar, que tem se tornado um instrumento pedagógico abrangente tanto na formação de professores como para espaços de mediação de obras de arte, museus e exposições.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, "participar em mais uma edição do programa Viagem Literária é um privilégio porque reforça a importância de pessoas de todas as idades conhecerem histórias de mundos reais e imaginários e resgata a tradição das histórias orais enriquecendo nosso patrimônio cultural. E, ainda, permite que toda a comunidade se aproxime da biblioteca pública".

A Biblioteca Municipal "Castro Alves" está sediada no segundo piso do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Jardim Alvorada). O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e nos finais de semana, das 15h às 20h. Para mais informações ou agendamentos, o telefone para contato é o (17) 3405-9670, ramais 203 ou 204.

Sobre a Viagem Literária

O "Viagem Literária", um dos mais consolidados programas da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é executado pela Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras) e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), em parceria com as Prefeituras.

Desde 2008 o programa mantem seu objetivo de promover encontros de escritores, contadores de histórias e outros importantes artistas brasileiros com frequentadores das bibliotecas públicas de municípios paulistas.