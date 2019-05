Evento abordará discussões como Primeiríssima Infância e gestantes usuárias de álcool e drogas

publicado em 21/05/2019

O evento será realizado no Centro Convenções de Votuporanga e terá início às 8 horas (Foto: Santa Casa)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga irá realizar, no dia 23 de maio, o IV Seminário de Humanização. Durante o encontro será apresentado na prática ações de Humanização que fazem diferença na assistência.

O evento será realizado no Centro Convenções de Votuporanga e terá início às 8 horas com recepção, seguida de abertura. Após a cerimônia, serão discutidos temas sobre gestação, Primeiríssima Infância, uso de álcool e drogas, entre outros assuntos.

A articuladora regional do programa Primeiríssima Infância, Denise Mencaroni, apresentará um olhar ampliado sobre a iniciativa. Às 9h, o enfermeiro obstetra e coordenador do Encontro de Famílias Grávidas da Santa Casa de Votuporanga, em parceria com SanSaúde, dará mais detalhes do evento, promovido mensalmente.

A psicóloga Débora Camila Fernandes e a nutricionista Mariéli de Souza Narvaes irão falar sobre o grupo “Raízes de Amor – uma experiência de Macaubal”. Já o município de Riolândia irá abordar sobre o ensaio fotográfico com gestantes e chá da tarde, com as participantes Érika Cláudia R. da Costa (articuladora local do Primeiríssima Infância) e Cássia Roberta da Silva (assessora pedagógica).

Às 11h, o médico ginecologista e obstetra, Sérgio Buzato, irá explicar sobre a gestação de alto risco. A programação encerrará com a coordenadora do programa de Saúde e Intersetorial da Secretaria da Saúde de Votuporanga, Karen Fernanda Silva Garcia, discorrendo sobre grávidas usuárias de álcool e drogas.

Foram convidados todos os municípios da Rede Regional de Atenção à Saúde que envolve os Departamentos Regionais de Saúde – DRS XV de São José do Rio Preto e II – Araçatuba.

A gerente administrativa do AME de Votuporanga, Marilza Cardi, ressaltou a importância da humanização na saúde. “Implica em uma mudança na gestão dos sistemas de saúde. Essa alteração transforma o modo como assistidos e colaboradores interagem. Tem como um dos seus principais objetivos fornecer melhor atendimento e temos este compromisso diário, de aperfeiçoar continuadamente a qualidade dos serviços”, afirma.