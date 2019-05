Na última semana, universitários de todos os períodos da graduação visitaram a 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto

publicado em 08/05/2019

A visita técnica teve o objetivo de contribuir para o conhecimento dos universitários, por meio da troca de experiências entre estudantes e profissionais da área (Foto: Unifev)

Os alunos do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da UNIFEV participaram, na última semana, da 25ª edição da Agrishow, renomada feira de tecnologia agrícola. Realizada em Ribeirão Preto, a Agrishow reuniu mais de 150 mil visitantes durante cinco dias de evento.

Na ocasião, estudantes de todos os períodos da graduação tiveram a oportunidade de conhecer as grandes novidades do setor, entre máquinas, implementos agrícolas, ferramentas, softwares e hardwares. Os universitários estiveram acompanhados do coordenador, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, dos docentes Prof. Dr. Juliano Costa da Silva e Prof. Me. Marco Antônio Vrech e do técnico agropecuário da Instituição, Caio Murilo Fernandes.

De acordo com Delavale, a visita técnica teve o objetivo de contribuir para o conhecimento dos universitários, por meio da troca de experiências entre estudantes e profissionais da área. “Todos ficaram entusiasmados com a dimensão da feira e os lançamentos das principais tendências e inovações do Agronegócio”, afirmou.