Inscrições podem ser feitas presencialmente na Junta Militar ou online através do site www.alistamento.eb.mil.br

publicado em 28/05/2019

A estimativa deste ano é que em Votuporanga sejam alistados aproximadamente 550 jovens (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Alistamento Militar segue até 30 de junho

A Junta de Serviço Militar, órgão pertencente à estrutura do Exército Brasileiro e conveniado com a Prefeitura de Votuporanga, informa que o alistamento militar segue até o dia 30 de junho. Os jovens que completam 18 anos neste ano precisam procurar a unidade, com os documentos necessários.

Para o alistamento são solicitados as cópias e o original dos seguintes documentos: certidão de nascimento/casamento, RG, CPF, comprovante de residência recente e histórico ou atestado escolar.

O recrutamento gratuito está disponível desde janeiro para jovens brasileiros que nasceram em 2001. A estimativa deste ano é que em Votuporanga sejam alistados aproximadamente 550 jovens.

Os nascidos em anos anteriores que não estão em dia com o serviço militar, também devem se alistar, para regularizar a sua situação militar. Porém, devem pagar uma multa mais tarifa bancária. Atualmente o valor da multa é de R$4,32.

Em caso de dúvidas, a Junta de Serviço Militar de Votuporanga é situada na Rua Minas Gerais, 3612, Centro ou através do telefone 3421-7530. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.





Alistamento Online

Os jovens que nasceram exclusivamente em 2001 têm a opção de realizar seu alistamento na modalidade online, através do site www.alistamento.eb.mil.br, até o dia 30 de junho, inclusive para aqueles que residem no exterior.

O alistamento online é uma modalidade opcional, em que o jovem, após realizar seu alistamento pelo site do Exército, deverá acompanhar sua situação para saber se foi dispensado do serviço militar obrigatório ou encaminhado para seleção de alguma Organização Militar ou Tiro de Guerra, porém não dispensa os mesmos de apresentar os documentos que os jovens que se alistam presencialmente na 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga (JSM), quando estes devem comparecer à Junta para tomar ciência da sua situação militar.

Dispensa

Há situações específicas em que os rapazes podem ser dispensados do alistamento. Quem for o único responsável pelo sustento da família deve procurar a Junta Militar do Município para deixar de participar. Já os portadores de necessidades especiais podem pedir a isenção do Serviço Militar, apresentando um laudo médico que comprove o diagnóstico.

Descumprimento