Sarau e pocket de cenas acontecem neste sábado e domingo, no Centro de Convenções e Centro Cultural, respectivamente

publicado em 02/05/2019

Sarau e pocket de cenas acontecem neste sábado e domingo, no Centro de Convenções e Centro Cultural (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (04/05), o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” será palco do 9º Sarau do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (Niac) da Escola Municipal de Artes, mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. As apresentações têm início às 20h, com reapresentação no formato de pocket de cenas no domingo (05/05), às 18h, no Cine Cultural, localizado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

No total, 60 alunos farão parte do espetáculo. O público poderá prestigiar cenas inspiradas em filmes como o “O Rei Leão” e “Cinderela”, além de textos de Nelson Rodrigues e Monteiro Lobato, poemas e poesias de diversos escritores, incluindo, dos próprios alunos.

De acordo com a coordenadora, Graziella Fuscaldo, “o Niac é um processo aberto e democrático de integração do indivíduo com a arte, onde são oferecidos conteúdos de noções básicas de artes cênicas, como interpretação teatral, expressão vocal e corporal, com o intuito de promover reflexões através do estudo e de atividades de pesquisa, na perspectiva de potencializar o conhecimento e estimular a criatividade, desenvolvendo um programa integrado de capacitação e reciclagem por meio das práticas teatrais e processos colaborativos”.