Iniciativa busca arrecadar chocolates para serem destinados às crianças assistidas pela Associação Irmão Mariano Dias; doações devem ser feitas até o dia 16 de abril

publicado em 02/04/2019

Doações devem ser feitas até o dia 16 de abril (Foto: Comunicação Unifev)

Por mais um ano, a UNIFEV está promovendo a campanha Ação Pascal, cujo objetivo é arrecadar chocolates para serem doados às crianças atendidas por entidades assistenciais do município. Nesta edição, o responsável pela iniciativa é o curso de Engenharia Mecânica, que destinará as doações à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, localizada no bairro Palmeiras I.

Os interessados em colaborar podem realizar as suas doações na Central de Relacionamento (Atendimento) da Cidade Universitária e na Biblioteca do Campus Centro. A ação segue até o dia 16 de abril.

De acordo com a coordenadora de Engenharia Mecânica, Profa. Ma. Maria Gabriella Ribeiro dos Reis Pegaiane, a campanha já se tornou tradição na Instituição. “A iniciativa está sendo organizada pelos alunos do 7º período que, no dia da entrega (18/04), realizarão uma série de atividades recreativas com as crianças atendidas. Contamos com a contribuição de toda a comunidade acadêmica e, também, da população”, completou.