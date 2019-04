Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev estão participando, ao longo do semestre, de uma série de palestras sobre educação nutricional, realizadas por alunos do curso de Nutrição da UNIFEV.

As atividades, supervisionadas pela docente da graduação Profa. Ma. Martha Cristina Munhõs, têm o objetivo de estimular as crianças a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis. De acordo com a docente, serão discutidos alguns temas, como a importância da alimentação saudável e do consumo de legumes, verduras e frutas; pirâmide alimentar; e alimentos industrializados; entre outros.

De acordo com a professora responsável pela iniciativa, é essencial que os pequenos conheçam os tipos de alimentos consumidos desde cedo. “É muito importante introduzir hábitos saudáveis ainda na fase da infância, para que se tornem adultos com maior autonomia alimentar. Outro ponto positivo é que eles acabam replicando as boas práticas em casa, incentivando, assim, os seus familiares”, destacou.