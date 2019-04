Neste ano, serão apresentadas cenas sobre passagens de vida de Jesus, além de momentos sobre a Campanha da Fraternidade

publicado em 19/04/2019

Pela décima quarta vez, Jesus Cristo será interpretado por Gildo Ferreira (Foto: Arquivo Pessoal)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Há mais de 30 anos, os fiéis das Paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Bento participam, na Sexta-feira Santa, da encenação da Paixão de Cristo. Antes realizada no Estádio Plínio Marin, o evento, agora, ocorre na Concha Acústica de Votuporanga, a partir das 19h30, gratuitamente.

Neste ano, serão apresentadas cenas sobre passagens de vida de Jesus, além de momentos sobre a Campanha da Fraternidade, que tem como tema neste ano “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.

Segundo Marcelo Coienca, um dos organizadores do evento, o tema escolhido não se trata apenas de política, mas de uma conscientização da população perante a sociedade. “Iremos conscientizar o ser humano da importância da fraternidade e da gente se envolver em uma política social, onde todos nós estamos responsáveis por tudo isso, não só de política de governo, mas da sociedade”, afirmou.

Por mais um ano, a peça de 26 cenas foi escrita e dirigida por Caio Megiani, e aproximadamente 60 pessoas participarão, sendo todos os atores voluntários e membros das paróquias. Os ensaios foram realizados por dez dias, além das gravações das vozes, na Cidade FM, durante um dia.

Nesta sexta-feira, os organizadores estarão na Concha Acústica a partir das 8h para a montagem dos cenários e organização do evento. “Impediremos o trânsito na rua Alagoas e montaremos todo o cenário. Iremos organizar o Horto das Oliveiras, o palco onde será a ceia, onde será a crucificação de Jesus”, finalizou Marcelo.

Jesus

Pela décima quarta vez, Jesus Cristo será interpretado por Gildo Ferreira, que dará vida ao filho de Deus pela última vez. Ele disse que algumas cenas lhe trazem muitas emoções. “A cena do Horto e da Crucificação são as mais emotivas, mostram mais dor e sofrimento, são cenas fortes. Eu lia muitos livros, a bíblia para conhecer a história Dele, para saber como Ele era como pessoa, porque quando vamos fazer um personagem, precisamos conhecer um pouco mais da história Dele. Quando estou representando Jesus, procuro mostrar com todo o meu coração”, revelou Gildo.

Trânsito

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, alerta a população para o esquema de tráfego de veículos nesta sexta-feira em algumas vias do município devido a programação da Semana Santa da igreja católica.