publicado em 22/04/2019

Semanas Acadêmicas dos cursos de Saúde terão início em maio (Foto:Comunicação Unifev)

As Semanas Acadêmicas dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição da UNIFEV terão início no dia 6 de maio, durante o VIII Congresso Interdisciplinar da Saúde. A abertura dos eventos será realizada às 19 horas, no Votuporanga Clube, com os profissionais da área Lilian Lima Machado e Marilam Sales, que falarão sobre Empreendedorismo.

As inscrições para cada Semana já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/eventos, até o dia 1 de maio. Alunos da Instituição ainda podem se inscrever por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 60, que podem ser divididos em até três parcelas.

No decorrer dos dias (7 e 8), as graduações seguem com seus cronogramas específicos, que contemplam palestras, workshops e minicursos sobre diversos temas, como fisioterapia neurofuncional, nutrição comportamental em transtornos alimentares, perícia criminal e alergia alimentar, entre outros.