Moradores da Rua Leonor Leão Zeitune receberam notebook e duas bicicletas em campanha da Santa Casa

publicado em 26/04/2019

A ganhadora principal, Priscila Roberta dos Santos, levou um notebook (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a TV Unifev e Saev Ambiental, incentiva a solidariedade e amor ao próximo todo mês, valorizando as doações feitas para o Hospital. Os moradores, que destinam colaborações para a Instituição, participam de sorteio e concorrem à prêmios.

Desta vez, o bairro Comerciários foi o grande contemplado. A ganhadora principal, Priscila Roberta dos Santos, levou um notebook. Priscila é funcionária da Santa Casa e se surpreendeu com o presente. “Faz seis meses que contribuo. Como colaboradora da Instituição, sei da importância deste auxílio para a manutenção dos nossos atendimentos, que são de excelência. Assistimos o Sistema Único de Saúde (SUS) e quero incentivar mais pessoas a doar”, afirmou.

Laércio Paulo Athayde recebeu uma bicicleta. “Aderi a campanha desde quando mudei para esta casa. A saúde é a nossa maior riqueza e a nossa amiga é a Santa Casa, que atende Votuporanga e região 24 horas”, disse.

O prêmio já tem dono: sua filha, Anna Julia, que completa 13 anos neste domingo (28/4). “Tenho certeza que ela vai gostar”, complementou.

Rosimeire Berbel é vizinha e também foi contemplada com uma bicicleta. “Há oito anos eu ajudo no Hospital. É uma Instituição séria e a gente sabe onde o dinheiro é investido. Além de colaborar, sou premiada. Quero incentivar outras pessoas”, destacou. A felicidade da moradora ficou ainda maior, porque seu neto Davi nasceu.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a campanha. “Os recursos são insuficientes em uma instituição filantrópica e “Saúde que dá Prêmio” auxilia nossa renda, beneficiando diretamente os pacientes. Contamos com apoio de aproximadamente 14 mil contribuintes que doam R$5, R$10 ou outros valores. Além de salvar vidas, os moradores concorrem a carro, notebook e bicicletas. Gostaria de agradecer a população, grande parceira do Hospital. A Instituição precisa de vocês para continuar atendendo com respeito e dignidade, dando exemplo para o Brasil”, disse.





Sorteio

Neste mês de aniversário da Santa Casa, o sorteio da campanha foi realizado na nova sala de brinquedos. A enfermeira supervisora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e membro do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Camila Bottura, falou sobre o novo ambiente inaugurado no dia 16. “Houve investimentos e brinquedos foram adquiridos graças à doação do Ministério Público. O funcionamento é diferenciado, tornando o tratamento mais tranquilo e auxiliando na recuperação dos pacientes”, disse.

Sobre “Saúde que dá Prêmio”, Camila solicitou apoio da comunidade. “O mínimo é muito para nós, do Hospital. Essa renda garante assistência humanizada e de qualidade”, complementou.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos.

Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139. Confira o programa na TV Unifev neste sábado (27/4), a partir das 13h.