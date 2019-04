Provedor Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhado do presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, atendeu a parlamentar

publicado em 08/04/2019

A deputada se comprometeu a colaborar com a expansão da UTI (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Sábado (6/4) foi dia de visita na Santa Casa de Votuporanga. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou a deputada federal Carla Zambelli com uma comitiva de lideranças.

Luiz Fernando estava acompanhado do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, do coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato, do diretor técnico Dr. Fabiano Leone, do vereador Daniel David e do presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola. Carla Zambelli percorreu toda a Instituição, principalmente os setores de Hemodiálise e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

O provedor apresentou os serviços e entregou os ofícios para a parlamentar. “Foi muito importante esta visita para Votuporanga. Eu e o Celso solicitamos o apoio para o credenciamento de Hospital Ensino junto aos Ministérios da Saúde e da Educação. Nossa Instituição é campo de estágios para diversos cursos técnicos, graduações e pós-graduações/especializações da área de saúde, especialmente da Medicina da Unifev e a Residência Médica”, afirmou Luiz Fernando.

Ele também pleiteou a ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral. “Temos vivenciado importante aumento na complexidade de nossos pacientes e, consecutivamente, a falta de leitos, por isso queremos aumentar em mais 10 vagas”, complementou.