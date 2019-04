Em reunião com representantes da DRS XV de São José do Rio Preto, colaboradores realizaram planejamento nas ações

publicado em 24/04/2019

Colaboradores do Hospital se reuniram com representantes do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Buscar uma melhoria constante nos atendimentos, prezando humanização e excelência. Este é um dos objetivos da Santa Casa de Votuporanga, que se preocupa em proporcionar uma assistência de qualidade. Colaboradores do Hospital se reuniram com representantes do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS XV. Estiveram na Instituição a articuladora da humanização, Lucineia Santos e as articuladoras da saúde da Mulher, Bruna Crema e Rosana Heron.

Na ocasião, foi discutida a elaboração de um plano materno infantil. Participaram do encontro membros do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da Santa Casa e de setores ligados à assistência materno infantil como Centro Cirúrgico, Serviço Social, Qualidade e Enfermagem.

O enfermeiro obstetra do Hospital, Rodrigo Ribeiro, explicou sobre o plano. “Consiste em traçar metas para alcançar melhores índices de parto normal e reforçar as ações de humanização da assistência materno infantil. Este apoio do DRS nos dá direcionamento nas ações e planejamentos”, afirmou.