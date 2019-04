Árvores localizadas no Horto Florestal também receberam placas de identificação com os nomes científicos e populares

publicado em 03/04/2019

Árvores localizadas no Horto Florestal também receberam placas de identificação com os nomes científicos e populares (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, reformou o Viveiro de Mudas, localizado no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, que atende ao projeto Disque Árvore, implantado no Município desde fevereiro de 2017.

De acordo com o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, foi realizada a reforma de toda a estrutura metálica e cobertura do local. “A ação vai melhorar o armazenamento e acomodação das mudas destinadas ao projeto Disque Árvore”, afirmou.

Além disso, as árvores localizadas no Horto Florestal receberam placas de identificação com os nomes científicos e populares. De acordo com o Superintendente Adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Zeitune, “a identificação foi feita para que a população tenha o conhecimento das árvores plantadas no local”.





Disque Árvore





O Disque Árvore foi lançado no dia 3 de fevereiro de 2017 como um serviço gratuito de plantio de árvores nas calçadas (passeio público) da cidade que funciona pelos números de telefone 0800 770 1950 ou 3405-9195 e pelo Atendimento Pessoal, na Rua Pernambuco, nº 4313 das 8h às 16h.

Desde o início do projeto, 1.464 mil árvores já foram plantadas em Votuporanga.