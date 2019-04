Voto de Congratulação de iniciativa do vereador Rodrigo Beleza foi entregue durante a 11ª Sessão Ordinária

publicado em 09/04/2019

Voto de Congratulação de iniciativa do vereador Rodrigo Beleza foi entregue durante a 11ª Sessão Ordinária (Foto:Comunicação Unifev)

A Rádio e a TV Unifev receberam, na noite de ontem (dia 8), um Voto de Congratulação durante a 11ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Votuporanga de 2019. A homenagem, iniciativa do vereador Rodrigo Beleza, teve o objetivo de parabenizar a equipe das emissoras pelas transmissões ao vivo dos jogos do Clube Atlético Votuporanguense (CAV).

Na oportunidade, estiveram presentes a Pró-Reitora Acadêmica da Instituição, Profa. Dra. Encarnação Manzano; e a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, acompanhada de sua equipe.

Em sua fala na tribuna, a Pró-Reitora, que esteve representando a Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), cumprimentou todos os vereadores e o público presente na sessão, além de enaltecer o trabalho desenvolvido pela FREV.

“Tenho muito orgulho de fazer parte desta história tão bonita. Nós agradecemos a oportunidade de prestar esse serviço, que contribui com a comunidade, mostrando para toda a região o melhor do nosso município. Assim, Votuporanga vai ganhando notoriedade, além de ser reconhecida como referência no Estado e, também, no País”.