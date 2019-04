Evento é promovido através da Liga Nacional de Biribol, que está completando 20 anos

publicado em 04/04/2019

Os times de Santos, Araçatuba e Birigui reforçaram os grupos para a competição deste ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A primeira etapa da Copa Brasil de Biribol será em Votuporanga, no próximo dia 13, a partir das 9h, no Votuporanga Clube, com entrada livre. A competição é formada por quatro etapas, as etapas seguintes serão realizadas em Olímpia, Araçatuba e Birigui. O evento é promovido pela Liga Nacional de Biribol, que está completando 20 anos.

Em 2018, Votuporanga foi a campeã na modalidade dos Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e da Liga Nacional de 2018, sagrando-se a atual campeã nacional. Atualmente, a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev, conta com os atletas Junivel, Rodolfo, Pedrasse, Pedro Cavalari, Hilton Pavan, Vinícius de Assis, Rodrigo Rios, e Benê Santana, técnico da equipe.

Os times de Santos, Araçatuba e Birigui reforçaram os grupos para a competição deste ano. Também integrarão o evento atletas das cidades de Taquaritinga, Ilha Solteira, Barretos, Fernandópolis e Londrina.