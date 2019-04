As inscrições para os cursos, que são totalmente gratuitos, estarão abertas na unidade do Senai a partir de 15 de abril e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada

publicado em 08/04/2019

Prefeitura e Senai oferecerão cursos de Mecânico e Instalador de Ar Condicionado (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Mais dois cursos serão oferecidos à comunidade, dentro da parceria entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", e a unidade local do Senai. "Dentro do planejamento que fizemos no final do ano passado, buscando por opções que atendam à demanda do segmento de serviços, bem como de facultar ao aluno a possibilidade de empreender, fomos buscar os cursos de Instalador de Ar Condicionado e de Fundamentos de Mecânica Automotiva", destaca o secretário Flávio Piacenti Junior.

Para o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, "para quem está à procura de um emprego como autônomo, o curso de instalação de ar condicionado pode ser uma boa oportunidade não só para conseguir um emprego, como também, abrir um negócio por conta própria", diz. O curso Básico de Instalação de Ar Condicionado - Tipo Split oferece 16 vagas, tendo como pré-requisitos a idade mínima de 18 anos e a 8ª série do Nível Fundamental.

Quanto à segunda opção, Piacenti informa que o curso Fundamentos de Mecânica Automotiva é uma boa opção para quem está desempregado, mas "também considerando o panorama do mercado de trabalho, cada vez mais complicado, mesmo para quem está empregado, mais do que nunca, é preciso se destacar para conseguir oportunidades melhores, sendo a especialização uma grande saída", afirma, concluindo que " um bom curso de mecânica automotiva pode ser a diferença entre um profissional valorizado e alguém desempregado", finaliza. O curso também oferece 16 vagas e tem como pré-requisitos, a idade mínima de 18 anos e ter concluído o Nível Fundamental.

As inscrições para ambos os cursos começam no próximo dia 15 de abril e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada, sem qualquer tipo de reserva ou outros processos seletivos. Na inscrição, os interessados deverão apresentar cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) na secretaria do Senai de Votuporanga, na rua Rua Olga Loti Camargo, 3500 – Jd. Santos Dumont, das 08h às 19h.