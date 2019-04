As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal

publicado em 17/04/2019

Os convocados aprovados do Processo Seletivo nº 001/2019 são para o cargo de Professor da Educação Básica I (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga convocou 23 aprovados entre dois Concursos Públicos (nº 003/2017 e nº 001/2017) e o Processo Seletivo nº 001/2019. As convocações foram publicadas por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município nesta quarta-feira (17/04).

Os convocados do Concurso Público nº 003/2017 são para os cargos de Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino), Assistente Social I, Especialista em Saúde I – Psicologia Clínica e Técnico em Educação VI – Cursos Livres (Artesanato). Já para o nº 001/2017 são para as funções de Agente de Combate às Endemias (Feminino) e Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos.

Os convocados aprovados do Processo Seletivo nº 001/2019 são para o cargo de Professor da Educação Básica I. Vale salientar que as contratações do Processo Seletivo são temporárias, nos termos da Lei Complementar n.º 215, de 05 de julho de 2012, e da Lei n.º 3616, de 20 de maio de 2003. Os contratos poderão ser prorrogados, a critério da Administração Municipal, uma vez, desde que o prazo total não ultrapasse 24 meses a contar da data de contratação.

Os candidatos convocados devem se apresentar junto à Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, no Centro, para apresentação de documentos e manifestação quanto à aceitação da vaga oferecida e ainda para a realização de exame médico admissional no dia 25 de abril, às 08 horas. O não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência tácita.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão - Link Concursos. As datas da efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Quase 500 novos servidores