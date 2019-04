Dado foi conferir a construção do Centro de Apoio e Educação Ambiental, no Bosque “Maximino Hernandes” do Vale do Sol, e a reconstrução de galerias no bairro Comerciários

publicado em 08/04/2019

Prefeito visita obras da Saev Ambiental (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado visitou duas obras da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, na manhã desta segunda-feira (08/04), acompanhado do Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti; do Superintendente Adjunto, Marcelo Marin Zeitune; e do engenheiro Aldo Takao Okoti.

Durante a visita no Bosque “Maximino Hernandes”, localizado no bairro Vale do Sol, o Prefeito conferiu como está o andamento da obra do Centro de Apoio e Educação Ambiental, que conta com investimento de R$ 241.663,44 e está sendo construído no modelo prédio sustentável, que contará com iluminação e ventilação natural, sendo lâmpadas de led, torneiras inteligentes, bicicletários e outros itens voltados à finalidade de sustentabilidade. No local, terá placas denominativas de espécies arbóreas e serão realizadas aulas práticas de educação ambiental, visitas programadas, guarita para monitoramento e estacionamento para 18 veículos.

João Dado também acompanhou a Revitalização da Trilha Ecológica do Bosque, que terá 400 metros de passarela feita de madeira. Além das melhorias, os munícipes contarão ainda com um mini Ecotudo no local para que possam descartar materiais recicláveis. O Bosque funcionará de segunda a segunda-feira, das 7h às 19h.